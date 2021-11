Novi ukrepi za zajezitev okužb povzročili veliko zmedo

Velika zmeda. Tako med gosti gostinskih obratov kot med njihovimi upravitelji. Tako bi lahko opisali današnji dan, ko se je za Tržačane po dolgih mesecih spet začel rumeno obarvani dan. In z njim tudi strožja pravila glede vsakodnevnega življenja. Ne samo, da bomo morali najmanj 14 dni nositi zaščitne maske tudi na odprtem, v bare in restavracije bodo po novem lahko sedli samo gostje s »super« covidnim potrdilom, do katerega so upravičeni preboleli in cepljeni. Dokazilo o testiranju po novem ni več veljavno. Zmedo v gostinskih obratih je povzročila predvsem nejasnost glede strežbe stoječim gostom, saj so šele v večernih urah s prefekture sporočili, da za pitje kavice ob pultu ni potrebno nobeno covidno potrdilo. Nekaj težav pa so gostinci včeraj imeli tudi ob preverjanju covidnih potrdil.

Ob sprehodu po mestnem središču je bilo opaziti, da velika večina ljudi nosi maske. Med izjemami je bil mlad par ruskih turistov: na naše vprašanje, ali vesta, da je po novem nošenje maske obvezno tudi na prostem, sta presenečeno odvrnila, da za nove ukrepe nista slišala.V kar dveh barih na osrednjem Velikem trgu so nam potrdili, da jim težave povzroča predvsem strežba pri šanku. Gostinci namreč niso vedeli, ali lahko strežejo strankam brez covidnega potrdila, če ti stojijo ob točilnem pultu. Ker to do večera ni bilo še jasno, od teh strank niso zahtevali dokazila. Tisti, ki so želeli biti postreženi pri mizi, a niso imeli tako imenovanega okrepljenega covidnega potrdila, pa so se zadovoljili s tem, da so bili postreženi zunaj.