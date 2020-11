Novi vinski biser iz proseškega brega, a izpod rok Praprovca

Ko bi bil športnik, bi Sandi Skerk gotovo bil dolgoprogaš. Morda celo maratonec. Vse, kar je znani in priznani praprovski vinogradnik in vinar podjetniško začrtal v zadnjem obdobju, je bilo nastavljeno na dolgi rok. Pred dobrim desetletjem je iz več kot polstoletnega spanja obudil vinogradniške paštne v proseškem bregu, imenovanem Postrane; pred tremi leti se je lotil izkopavanja nove kleti, ki bo – tako predvideva – zavonjala po vinu šele čez kakih sedem let. Po desetletni negi je vinograd s pogledom na Miramarski grad dal prve kvalitetne sadove: vino Glera 18-10, ki ga je Skerk pred dnevi premierno predstavil v Lokandi Devetak na Vrhu.

Kaj vas je sploh gnalo, da ste se odločili za obnovo vinograda v bregu?

Želja, da opravimo nekaj našega. Kras je zelo majhen, a je nekaj lepega, čudovitega. To velja še posebej za vinogradništvo. Kras je edinstven, drugi nimajo takega ozemlja. Tu imamo rdečo zemljo, apnenčast kamen; v bregu imamo paštne, ki bi lahko spet zaživeli. Res škoda bi bila, ko ne bi izkoristili vseh teh naravnih danosti in jih povzpeli na visoko raven. Kras je sicer že danes zelo razpoznaven. Vinogradnikom in vinarjem ponuja velika zadoščenja. Mislim pa, da je naša dolžnost v prihodnjih desetih letih še dosti bolj obogatiti to naše ozemlje.

Koliko trt ste posadili v vinogradu v proseških Postranah?

Približno štiri tisoč. Sedaj letno pridelamo kakih 15 kvintalov grozdja za približno tisoč steklenic letno.

Novemu vinu ste dali ime Glera 18-10. Zakaj tako ime?

Zelo rad bi bil poimenoval vino prosekar, a tisti iz Veneta tega sedaj ne dovolijo. Zato sem izbral ime Glera 18-10. V starih pravilnikih sem izbrskal, da so lahko na Krasu poimenovali vino prosekar samo, če je bilo grozdje potrgano po prazniku sv. Luke, to je po 18. oktobru. Po dobrem stoletju se je klima nekoliko spremenila. V naravi je vse bolj zgodnje, kar je pred stoletjem veljalo za 18. oktober, velja sedaj za 10. oktober. Letnik 2015 smo pobrali 11. oktobra. Grozdje je bilo zelo zrelo, macerirali smo ga, opravili celotni postopek, po šestih letih bo vino šlo v prodajo.

Ste z novim vinom zadovoljni?

Da. Iz več razlogov, ne samo zaradi vina samega. Ko predstaviš proizvod z našega ozemlja, ki je navsezadnje sad naše vinske tradicije, tiste, ki izvira iz dela naših nonotov, pomeni to obogatitev za celotno naše območje. To je cesta, ki pelje Kras v prihodnost: z našimi vedno bolj kvalitetnimi in razpoznavnimi proizvodi.