»Novinarstvo mora biti sposobno ponuditi smisel«

Mario Calabresi je začel svojo novinarsko pot pri italijanski tiskovni agenciji Ansa. Po petih letih je prestopil k turinski La Stampa, bil je med drugim njen dopisnik iz ZDA za časa terorističnega atentata v New Yorku 11. septembra 2001. Pet let pozneje je postal odgovorni urednik dnevnika in ga vodil celo desetletje. Leta 2016 je bil imenovan za odgovornega urednika rimske La Repubblica, po treh letih pa ga je založnik (bratje De Benedetti, katerim je oče Carlo, zgodovinski založnik skupine Espresso-La Repubblica, zaupal založniško dejavnost) odslovil. V tistih treh letih je prepolovil izgubo dnevnika. Med predstavitvijo knjige La mattina dopo v muzeju Revoltella je Calabresi šaljivo ugotovil, da se mora prav založniku zahvaliti za nastanek knjige, ker brez odslovitve ne bi imel časa, da bi jo napisal.

Pogovor je nastal nekaj minut pred predstavitvijo.

V kakšnem stanju se sedaj nahaja italijanski tisk?

V trenutku zelo težke tranzicije.

Od kod do kod?

Pozornost bralcev se je v primerjavi s preteklostjo izpred komaj nekaj let popolnoma spremenila. Ljudje danes ne pričakujejo dnevniškega proizvoda. Tak proizvod zanima le manjšino bralcev. Večina prime v roke časopis občasno, zelo fragmentarno, v različnih delih dneva.

Zakaj?

Preprosto: ker je vsa pozornost namenjena pametnim telefonom in družbenim omrežjem.

Ali to pomeni, da je zlata doba dnevnikov mimo?

Mislim, da je tako.

Ali je s tem tudi novinarstva, kot ga sedaj pojmujemo, konec?

Če hoče novinarstvo preživeti, mora biti sposobno ponuditi smisel. Ne sme se več omejiti na to, kar je ponujalo doslej, to je zgolj novice. Mora ponuditi razlago, zakaj se je nekaj zgodilo, kontekst, v katerem se je nekaj zgodilo. In ta ponudba se ne sme omejiti zgolj na tisk, na tiskano besedo, temveč mora zaobjeti tudi vse druge medije, posredovalce novic.