Novo odporništvo proti koronavirusu (video)

»Združeni bomo premagali tega sovražnika. Kot takrat, smo tudi danes poklicani, da se združimo v odporu proti temu virusu. Pred 75 leti se je po zaslugi odporništva in številnih bolečih individualnih in kolektivnih izkušenj rodila boljša Italija. Danes bomo s pomočjo novega odporništva celotnega naroda in vseh delavk in delavcev v prvi bojni liniji ponovno premagali skupnega sovražnika in si izborili boljšo prihodnost za posameznike in celotno skupnost. Naj živi svoboda, naj živi ustava, naj živi Italijanska republika,« se je med drugim glasilo sporočilo, ki sta ga prebrala tržaški župan Roberto Dipiazza v italijanščini in dolinski župan Sandy Klun v slovenščini ob prisotnosti ostalih županov s Tržaškega – Laure Marzi (Milje), Monice Hrovatin (Zgonik), Tanje Kosmina (Repentabor) in Daniele Pallotta (Devin - Nabrežina) – ter predsednika deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrige, tržaškega prefekta Valeria Valentija, predstavnikov odbora za zaščito vrednot odporništva ter sindikatov, medtem ko je slovensko narodno skupnost zastopala predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila. Vsi skupaj so na začetku položili venec in z minuto molka počastili spomin na padle, tržaški župan Dipiazza pa je na koncu svečanosti, ki je trajala reci in piši 6 minut in 31 sekund ter so jo predvajali v neposrednem prenosu po Facebook profilu Občine Trst in po slovenskem televizijskem programu RAI 3 Bis, izrazil željo, da bi se čez leto dni v Rižarni zbrali tisoči.