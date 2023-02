Novo parkirišče v Ulici Flavia

V Ulici Flavia 6/1 so včeraj odprli novo pokrito parkirišče, ki ga bodo z naročnino lahko koristili krajani in tiste osebe, ki potrebujejo parkirno mesto na tem območju. Na voljo je 97 oštevilčenih parkirnih mest, pet jih je namenjenih invalidom.

Novo parkirišče so včeraj predstavili tržaški župan Roberto Dipiazza, odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi, predsednik družbe Esatto (ki bo parkirišče upravljala do konca leta 2025) Andrea Polacco, občinska svetnika Stefano Bernobich in Alberto Polacco ter rajonski svetnik Silvio Pahor.