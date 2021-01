Novo poglavje za svetoivanski Narodni dom

Začela se je obnova svetoivanskega Narodnega doma. Propadajoče poslopje na Vrdelski ulici obdajajo varnostni železni panoji, območje je zagrajeno in prehod je dovoljen samo zaposlenim pri delu.

Do pomembnega dosežka pa ni prišlo iz dneva v dan. Krovni organizaciji Skgz in Sso sta Deželi Furlaniji - Julijski krajini posredovali predlog o namembnosti Narodnega doma leta 2013. Že leta 2007 je sicer bila določena finančna osnova za obnovo poslopja v višini enega milijona 700 tisoč evrov, nato pa se je začelo načrtovanje in dogovarjanje. Na predlog odbornika za premoženje Francesca Peronija je deželna uprava nato sprejela podelitev sredstev v višini 3,5 milijona evrov.

Vsota bo omogočila sodobno preureditev poslopja, v katerem naj bi v prihodnje domovala Narodna in študijska knjižnica ter Slovenski raziskovalni inštitut ter društvi Slavko Škamperle in Marij Kogoj.

Stavbe iz leta 1903 ne bodo veliko spreminjali. Iz računalniškega prikaza je opaziti, da se bodo držali originalne strukture poslopja. Dogradili naj bi le večjo predavalnico, pri vhodu pa naj bi uredili nekaj parkirnih mest.

Za izvajanje del je Dežela Furlanija - Julijska krajina kot rečeno izbrala dve podjetji. To sta CP Costruzioni in Tiepolo, obe s sedežem v Trstu. Dela naj bi zaključili v 540 dneh.