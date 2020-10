Novorojenko rešili pred gotovo smrtjo

Nepričakovana nenadna smrt novorojenčka je sindrom (SNSD), ki prizadene enega otroka vsakih 10 tisoč. Navidezno zdravi dojenčki v zelo kratkem času iz še nepojasnjenih razlogov doživijo kolaps, ki ga je navadno težko prepoznati in ki se v večini primerih tragično konča.

V tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo pa je prišlo do nepričakovanega srečnega konca. Pri mali Franesci (ime je izmišljeno), ki je prijokala na svet, so zdravniki, babice in medicinske sestre pravočasno opazili nastop sindroma in ji rešili življenje. O enkratnem primeru sta javnost seznanila starša male Francesce, ki sta zdravstvenemu osebju neonatologije in intenzivne nege napisala zahvalno pismo.

»Primer smo rešili po zaslugi strogega postopka opazovanja prvih ur življenja pri novorojenčkih,« je pojasnil vodja intenzivne nege Francesco Maria Risso. »Med hospitalizacijo v našem oddelku smo med drugim dojenčico zdravili s terapevtsko hipotermijo, potem ko sta jo zdravnici Antonella Trappan in Cristina Corrado s pomočjo babice Claudie Fierro oživljali. Izredno stanje je minilo, malo pacientko pa bomo redno pregledovali in preverjali njeno psihomotorično stanje,« je še dodal.