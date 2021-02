NŠK ponovno odprta za obiskovalce

Vsi oddelki Narodne in študijske knjižnice so z današnjim dnem ponovno odprti za obiskovalce. Zaželjeno je sicer predhodno naročilo gradiva. V prostorih knjižnice je obvezno spoštovanje varnostnih predpisov in je na voljo omejeno število čitalniških mest, sporočajo iz knjižnice.

V knjižnico lahko vstopa le kdor nima povišane temperature in ni prehlajen, vsi pa morajo tudi obvezno uporabljati zaščitno masko. Ob vhodu si je potrebno razkužiti roke, v knjižnici pozivajo na razkužitev tudi po daljšem postanku ter pred in po brskanju po policah in uporabi računalnikov. Obvezna je varnostna razdalja vsaj enega metra. Vrnjene knjige bralci odložijo v škatlo, po enotedenski karanteni bodo spet na razpolago za izposojo.