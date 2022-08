O svetu brez zelene barve

Nabrežinski praznik vaškega patrona sv. Roka ni samo običajna šagra s kioski, kajti vanj so vključena vsa vaška društva, ki poleg hrane in pijače ponujajo bogato izbiro kulturnih dogodkov: združenje staršev OŠ Virgil Šček je poskrbelo tudi za najmlajše s predstavitvijo slikanice, ki ji je sledila likovna delavnica.

Na župnijskem dvorišču se je v petek zbrala čebljajoča skupina malčkov – bilo jih je preko petindvajset –, ki je utihnila, ko je predsednica Združenja staršev Jadranka Cergol predstavila avtorico knjige: Lara Spinazzola je Nabrežinka, ki je v Ljubljani diplomirala iz psihologije in bila v Sloveniji zaposlena kot svetovalna delavka v šolstvu, lani pa je začela poučevati na slovenski osnovni šoli. Kot je sama povedala, je v risanju samouk: od zgodnjega otroštva se je zabavala z barvicami, otroško navdušenje pa ni usahnilo, tako da je pred dvema letoma pri založbi Mladika izdala svojo prvo slikanico, ki je naletela na zelo dober odziv. Evelin, Peter in strašni koronavirus je bil naslov prvenca, ki je obravnaval takrat in deloma še zdaj aktualno temo, Lara Spinazzola pa je za svojo drugo knjigo Kam je izginila zelena? izbrala ekološko tematiko in jo razvila v prikupni pripovedi, opremljeni s slikami, za katere je uporabila akvarele in akvarelne barvice. Za grafično zamisel in oblikovanje je poskrbela Sharon Kante, izid knjige pa sta podprla Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Avtonomna dežela FJK.