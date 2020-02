O vprašanju statusa tržaškega pristanišča tudi v Evropski komisiji

O vprašanju statusa tržaškega pristanišča oz. o tem, ali sta Trst in njegovo pristanišče z mednarodnim prostocarinskim območjem dejansko del Italije ali pa še vedno obstoječega Svobodnega tržaškega ozemlja bo govor tudi v Evropski komisiji. Tako izhaja iz izjav po današnjem dogajanju na tržaškem civilnem sodišču, kjer je dopoldne potekal že drugi narok v zvezi s tožbo začasnega predstavništva STO (International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste - IPR FTT), ki zastopa več kot 360 občanov in podjetij, proti italijanski državi v zvezi z uveljavljanjem in plačevanjem davka na dodano vrednost v Trstu.

Na obravnavi je odvetnik omenjenih občanov Walter Zidarich izročil sodnici Francesci Aiello novo dokumentacijo, ki obravnava postopek, ki ga je Evropska komisija sprožila proti Italiji na davčnem področju, saj naj bi italijanska država z javno denarno pomočjo svojim pristaniščem kršila evropsko zakonodajo o svobodni konkurenci. V omenjeni postopek se je vključilo tudi začasno mednarodno predstavništvo STO (IPR FTT), ki je opozorilo na status tržaškega pristanišča, katerega, pravijo predstavniki STO, Evropska komisija ni nikoli vključila v režim evropskih prostocarinskih pristanišč. Sodnica Aiello je dokumentacijo sprejela, predstavnica državne advokature odvetnica Roberta Tortora pa je zaprosila za odlog obravnavanja, ker mora preučiti dokumentacijo. Novi narok je bil določen za 20. oktobra 2020.

Za zagovornike STO (začasno predstavništvo sta na naroku zastopala Paolo Parovel in Roberto Giurastante) je sprejetje dokumentacije pozitivna novica, saj zdaj obstaja možnost, da bo o statusu Trsta in njegovega pristanišča odločalo evropsko sodišče, ki se bo moralo izreči o izvajanju mirovne pogodbe iz leta 1947 in Londonskega memoranduma iz leta 1954 oz. o tem, ali pristanišče pripada Italiji ali STO.