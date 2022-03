O vseh vrstah mej

Meje, takšne in drugačne, so prisotne vsepovsod. O njih bodo govorili v najnovejšem projektu Novinarskega krožka z naslovom Meja notri - znotraj meje (Il confine dentro - dentro il confine), ki bo potekal skozi celo letošnje leto.

Program sta na sedežu predstavila predsednik in podpredsenik Novinarskega krožka Pierluigi Sabatti in Luciano Santin. »Bolj kot da se danes spominjamo meja, jih ponovno doživljamo,« je dejal Sabatti, saj si pred enim letom, ko so si začeli zamišljati projekt, niso predstavljali, da bo ta tema danes tako aktualna.V projektu bodo z različnimi dogodki obravnavali vse vrste mej, ki so zaznamovale naše kraje. Spregovorili bodo o naravnih, jezikovnih, državnih, ekonomskih, ideoloških in verskih mejah.

Prvo srečanje bo v četrtek, 31. marca, ob 17.30 na sedežu Novinarskega krožka, kjer bo profesor botanike Livio Poldini spregovoril o tem, kako rastline ob naravnih mejah iščejo možnosti za sobivanje.

Projekt Novinarskega krožka finančno podpirajo urad za kulturo Dežele FJK, fundacija Casali ter tržaška in videmska univerza. Partnerji projekta pa so univerze iz Trsta, Vidma, Benetk in Ljubljane, Srednjeevropska pobuda (SEP),ENRS, društvo Zeno in Mednarodno združenje operete.