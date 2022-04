Ob 25. aprilu združili moči za vrednote osvoboditve

Po dveh letih prisilnega premora in spletnih svečanosti bodo letos praznovanja ob 25. aprilu spet zaživela kot pred pandemijo, celo z bogatejšim in bolj raznolikim koledarjem dogodkov. Nastal je namreč odbor, h kateremu so poleg zveze VZPI-ANPI pristopili SKGZ, sindikat CGIL, gibanji Articolo 1 in Zdaj Trst, Demokratska stranka, Komunistična partija, Stranka komunistične prenove in društvo Tina Modotti, ki je pripravil niz dogodkov. Organizacije, ki so si med sabo zelo različne, so tokrat združile moči, da bi Tržačankam in Tržačanom po dolgem času dale možnost spoznavanja in obujanja vrednot osvoboditve ne le s tradicionalnim pristopom, a tudi s sodobnejšim pogledom na pridobljeno svobodo. Z istim ciljem so po mestu že izobesili štiri jumbo plakate s fotografijo bivšega italijanskega predsednika republike in partizana Sandra Pertinija s citatom »Izpraznimo orožarne, napolnimo žitnice«.

Bogat niz dogodkov je na voljo v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.