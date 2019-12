Ob baru in turistični kmetiji nova grafična delavnica PiKa

Padriče so nekoč imele dve gostilni, bar, trgovini, drogerijo, nato tudi slaščičarsko delavnico. Ostala sta le bar in turistična kmetija. Septembra letos se jima je pridružila še grafična delavnica PiKa, ki sta jo odprla grafična oblikovalca Chiara Sepin in Peter Ferluga. Podjetje je leta 2006 ustanovila Chiara Sepin (letnik 1977), ki je bila pred tem zaposlena in je sodelovala z nekaterimi tržaškimi grafičnimi hišami. Chiara, ki je v PiKi »tista bolj umetniška duša«, kot jo je označil njen mož (in sodelavec) Peter, je tudi ilustratorka in riše za Galeb in Galebov šolski dnevnik. Peter (letnik 1975) pa skrbi bolj za tehnično plat delovanja podjetja: to se pravi tehnično risanje strani, barvno predelavo fotografij in tako naprej.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.