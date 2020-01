Ob dnevu spomina poklon v Rižarni

Težkih petinsedemdeset let je preteklo od mrzlega 27. januarja 1945, ko so vojaki sovjetske rdeče armade osvobodili nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz in je bil svet postavljen pred kompleksno nalogo razumevanja in prenašanja spomina na tragične dogodke polpretekle zgodovine. Tržaška občinska uprava v spomin in opomin na ta dan ob 11. uri prireja tradicionalno svečanost v Rižarni, ki žalostno slovi kot edino nacistično taborišče s krematorijsko pečjo na italijanskih tleh. Alessandro Mizzi bo ob tej priložnosti prebral nekaj odlomkov iz dnevnika dobrotnika Osirideja Brovedanija.

Kot je danes v mestni hiši v Trstu naznanil občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi pa so v sodelovanju z mestnimi muzeji, organizacijami nekdanjih deportirancev in družbeno angažiranimi združenji tudi letos poskrbeli za razčlenjen niz spominskih dogodkov. Na dan spomina, to je v ponedeljek se bodo na žrtve holokavsta najprej spomnili ob 9.15 v koronejskem zaporu, kjer bodo položili venec k spominski plošči kvestorja Giovannija Palatuccija. Od tod bo krenil tihi sprevod, ki se bo sklenil na tržaški železniški postaji. Tu se bodo spomnili, kako so od tu med septembrom 1943 in februarjem 1945 nacisti odpeljali deportirance v koncentracijska taborišča. Pozno popoldne, ob 17. uri (zbirališče ob 16.30) se bo Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič po že ustaljenem običaju žrtvam poklonil z baklado, s katero hoče obenem opozoriti na neprecenljiv pomen spomina, miru in sožitja. Sprevod se bo v Rižarni zaključil s koncertom. Sočasno (ob 17. uri) združenje bivših deportirancev Aned vabi v palačo Gopčević, kjer bo Riccardo Goruppi podal svojo trpko življenjsko zgodbo.