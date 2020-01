Ob izteku časa vpisov smo prisluhnili ravnateljem višjih šol

Čas za vpis v prvi letnik šol za prihodnje šolsko leto 2019/2020 se počasi izteka, saj se bo obdobje vpisovanja zaključilo v petek. To velja tudi za višje srednje šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in, čeprav bodo na posameznih šolah dokončen obračun lahko naredili šele po 31. januarju, vlada za učne smeri naših višjih šol kar precejšnje zanimanje. To je situacija, ki jo je zaznati na slovenskih višjih šolah v Trstu po krajših pogovorih z ravnatelji le nekaj dni pred petkovim zaključkom vpisovanja.

O doseganju mladih tudi preko družbenih omrežij je spregovorila ravnateljica liceja Franceta Prešerna Loredana Guštim. Licej Slomšek med drugim ponuja tečaj samoobrambe, je omenila ravnateljica Eva Sancin, medtem ko sta aduta Tehniškega zavoda Žige Zoisa kitajščina in umetniško risanje, meni ravnateljica Maja Lapornik. Državni izobraževalni zavod Jožefa Stefana je odprta šola, ki nudi tudi popoldanske dejavnosti, je še navedel ravnatelj Primož Strani.