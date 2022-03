Ob Kosovelovem kipu v nedeljo verzi miru

Pesniška matineja ob kipu Srečka Kosovela je dolgoletna stalnica v delovanju Slovenskega kluba. Vsako leto se na nedeljsko dopoldne okrog 21. marca – prvega pomladnega dne, ko praznujemo svetovni dan poezije – ljubitelji verzov zberejo v Ljudskem vrtu; običajno so v ospredju teh matinej slovenski in italijanski avtorji in avtorice, glede na strahotno dogajanje zadnjih tednov pa bo letošnja imela izrazito mednarodni in mirovniški predznak. Tokratni dogodek v nedeljo ob 11. uri nosi naslov Čas vojne, verzi miru: sooblikovali ga bodo pesniki in predstavniki različnih jezikovnih skupnosti, ki živijo v Trstu. Slišati bo slovenščino, italijanščino, hrvaščino, nemščino, jezik urdu iz Pakistana ter prevode ruskih, ukrajinskih, francoskih in drugih avtorjev. Zazvenela pa bo tudi glasba, ubrana na iste protivojne note.

Nedeljski dogodek skupaj prirejajo Slovenski klub, Zveza slovenskih kulturnih društev, Kulturno društvo Tina Modotti in skupina Arte migrante iz Trsta. Vse, ki nasprotujejo vsakemu nasilju in vojni, ki uničuje Ukrajino in povzroča humanitarno katastrofo, vabijo, da se jim pridružijo pred Kosovelovim kipom v Ljudskem vrtu Muzio de Tommasini (Ul. Giulia 2). Dogodek bodo v živo predvajali tudi na Facebook straneh organizatorjev.

V ponedeljek, 21. marca, ob 10. uri pa bo Zveza slovenskih kulturnih društev proslavila svetovni dan poezije tudi z objavo spletnega literarno-pevskega koncerta Jazonova sled na svojem YouTube kanalu. Posnetek bo še naprej dostopen tudi za kasnejši ogled. Avtor epske pesnitve je Marko Kravos, režijo pa je podpisal Gregor Geč. Nastopata igralca Nikla Petruška Panizon in Sergio Pancaldi, poje Ženska vokalna skupina Barkovlje (dir. Aleksandra Pertot).

Jazonova sled je svojo krstno uprizoritev doživela na Slofestu 2019.