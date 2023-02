Ob kulturnem prazniku poezija, glasba in film

Bliža se 8. februar, slovenski kulturni praznik in obdobje, ko večina slovenskih kulturnih društev in ustanov želi počastiti ta dan. Osrednja Prešernova proslava Slovencev v Italiji, ki jo organizirata krovni organizaciji SKGZ in SSO, bo na sporedu 12. februarja ob 18. uri na glavni tržaški pošti. Podrobnosti programa bodo organizatorji razkrili v prihodnjih dneh.

Prav na praznik kulture, v sredo, 8. februarja, pa prireja Glasbena matica v Kulturnem domu v Trstu glasbeni večer, ki ga je naslovila Glasbeniki ob dnevu slovenske kulture. Na večeru, ki se bo začel ob 20. uri in ga glasbena šola organizira v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem, bodo skupine nastopile izključno s skladbami slovenskih avtorjev. Predstavile se bodo komorne skupine Glasbene matice, harmonikarski orkester Synthesis 4, Mešani pevski zbor Jacobus Gallus in Otroški pevski zbor Glasbene matice.

Med društvi pa bodo Prešernovo proslavo med prvimi organizirali v Barkovljah in v Nabrežini.

V Barkovljah o Kajuhu

Prešernovo proslavo bodo v Barkovljah jutri ob 20. uri posvetili Karlu Destovniku Kajuhu. Letošnje leto je namreč posvečeno temu partizanskemu pesniku, ki so ga ubili pri rosnih 21 letih. Ob tej priložnosti je barkovljansko slovensko kulturno društvo v goste povabilo Vlada Vrbiča, nekdanjega direktorja knjižnice Velenje in enega največjih poznavalcev Kajuha v Sloveniji. Pogovor o življenju in delu pesnika-partizana bo z njim vodil Martin Poljsak.

Pa je vendar sreča biti mlad, biti mlad in poln nad se glasi naslov prireditve, ki jo bodo glasbeno obogatili Aljoša Saksida na harmoniki, kitari in vokalu, basist Rudi Markuža, violinist Florjan Suppani, pevka Zora Černic ter Ženska vokalna skupina Barkovlje. Saksida je namreč uglasbil številne Kajuhove poezije. Kajuh se je podpisal tudi pod številna pisma, predvsem je znano njegovo dopisovanje s Silvo Ponikvar. Ravno pisma, ki jih bo bral Ilija Ota, bodo tako zaokrožila sobotni poklon velikanu slovenske poezije.

V Nabrežini Tržaške prikazni

Prav tako jutri, a ob 18. uri, pa bo v prostorih SKD Igo Gruden v Nabrežini predstavitev dokumentarnega filma Tržaške prikazni, o besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča. S tem večerom bodo v društvu proslavili slovenski kulturni praznik.

Dokumentarni film je nastal na pobudo književnika, publicista in literarnega kritika Robija Šabca, ki je napisal tudi scenarij, režiser pa je Dušan Moravec. Film opisuje življenje in delo v Trstu rojenega Dušana Jelinčiča, novinarja, alpinista in enega najbolj priljubljenih in prevajanih pisateljev med sodobnimi slovenskimi avtorji. Jelinčič je letos tudi prejemnik nagrade Prešernovega sklada. Dokumentarni film je obogaten s pričevanji kritikov, zgodovinarjev in alpinistov ter nas popelje skozi Jelinčičeve dosežke na literarnem in alpinističnem področju. Z dvojezičnim dokumentarcem so avtorji želeli Slovencem in Italijanom, približati njegova dela in njegovo življenjsko zgodbo.

Po koncu filma bo Gabriel Milič vodil pogovor z režiserjem Moravcem, producentom Matjažem Mrakom in protagonistom Jelinčičem.