»Ob ljubezni do kemije še veliko vztrajnosti in truda«

Pisalo se je leto 1984, ko je profesor Gianfranco Scorrano z Univerze v Padovi organiziral v Venetu prve Kemijske igre (it. Giochi della Chimica). Glavni namen tekmovanja je spodbujati ljubezen do kemije pri mladih in selekcionirati člane ekipe, ki predstavljajo Italijo na Mednarodni kemijski olimpijadi.

Dijaki DIZ Jožefa Stefana iz Trsta se že od leta 2006 vsako leto neprekinjeno udeležujejo tekmovanja. Deželno tekmovanje je v lanskem šolskem letu potekalo na daljavo v mesecu maju. Dijaki so morali v 90 minutah odgovoriti na 40 vprašanj. Med tekmovalci bienijev vseh višjih srednjih šol Furlanije - Julijske krajine se je odlično odrezala dijakinja 3. letnika smeri Kemija, materiali in biotehnologije DIZ Jožefa Stefana Anja Battilana (lani je namreč obiskovala 2. letnik), ki se je uvrstila na drugo mesto. Prvouvrščeni je odstopil od državnega tekmovanja, zato je Anji pripadla čast, da se je pomerila z drugimi najuspešnejšimi dijaki v Italiji. Ob tem ji je dragoceno pomoč pri zahtevnih pripravah nudila profesorica kemije Nidia Sivitz. Na državni ravni se je Anja na koncu uvrstila na odlično drugo mesto (v njeni kategoriji je skupno sodelovalo 1358 dijakov). Navdahnjena z rubriko Primorskega dnevnika Prosto po Proustu ji je prof. Maja Smotlak v podobnem slogu zastavila nekaj vprašanj o njej, nato pa še o samem tekmovanju.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh?

Iskrenost.

Katero osebo najbolj občuduješ?

Alberta Einsteina.

Ali so bile priprave na Kemijske igre naporne? So terjale veliko truda?

Ja, predvsem na koncu je bilo zares zelo težko, ker sem vadila vsak dan. Sporočilo o uvrstitvi v finale državnega tekmovanja Kemijskih iger sem prejela konec oktobra, zato sem začela s pripravami novembra, ampak proti koncu meseca sem se sestajala s profesorico kemije vsak dan in stalno sem morala vaditi. Včasih sva bili s profesorico povezani tudi po dve uri.