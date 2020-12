Ob mamilih tudi ponarejeni bankovci

Karabinjerji so v četrtek zvečer aretirali 64-letnega Tržačana zaradi razpečevanja mamil in posedovanja ponarejenega denarja. Moški, ki je v preteklosti že imel opravka s pravico, je mamila razpečeval v stanovanju v Ul. Frescobaldi. Karabinjerji so ga izsledili po dolgotrajnem opazovanju, med katerim so opazili večje število ljudi, ki so prihajali in odhajali iz stanovanja.

V stanovanju so zasegli približno 50 gramov heroina, 130 gramov marihuane in razne pripomočke za pripravo droge. Našli so med drugim tudi 4000 evrov gotovine ter več ponarejenih bankovcev v vrednosti 350 evrov. Moškega so aretirali in ga odvedli v hišni pripor, kjer je na razpolago sodni oblasti.