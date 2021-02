Ob morju zima, na Krasu pomlad

Temperaturni obrati pri nas niso ravno neobičajni, toda današnja jutranja temperaturna slika najbrž presega vsakršni rekord. Na Krasu je bilo ob 10. uri skoraj 15 stopinj Celzija več kot ob morju. Deželna meteorološka opazovalnica je ob 10. uri ob morju namerila zimskih 5,5 stopinje Celzija in 100-odstotno vlago, v Zgoniku pa povsem pomladnih 19,7 stopinje Celzija z le 28-odstotno vlago.

Ozračje se bo v teh dneh občutno segrelo, sončni žarki bodo postopno prebili tudi najbolj vztrajno plast prizemnega vlažnega zraka, zato se bo postopno otoplilo tudi na Tržaškem. V nočnih urah pa bo v nižinah po vsej verjetnosti še zamegljeno. Najvišje dnevne temperature bomo namerili daleč od morja. Živo srebro bo danes in v prihodnjih dneh povečini presegalo 20 stopinj Celzija, ponekod tudi občutno. Možno, da bomo namerili nove februarske temperaturne rekorde.

Nenavadno toplo februarsko vreme se bo udejanjalo pod vplivom zelo toplega subtropskega anticiklona. Do konca tedna bo prevladovalo stanovitno in sončno vreme. Malo hladneje bo v soboto in nedeljo.