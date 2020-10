Ob odpadnem materialu tudi čevlji in oblačila

V dolinski občini je v soboto končno stekla čistilna akcija, ki je bila načrtovana že prejšnji konec tedna, a so jo morali zaradi slabega vremena preložiti. Včeraj dopoldne so kljub muhastemu vremenu imeli srečo, so povedali organizatorji, akcija pa je bila nadvse pozitivna, saj so zbrali ogromno materiala, ki so ga ljudje – med njimi tudi migranti – bili zapustili po gozdovih in stezah, kot je povedal dolinski občinski odbornik za okolje Davide Štokovac.

Pri čistilni akciji so sodelovali dolinska občinska uprava, prostovoljci tržaške sekcije naravovarstvene organizacije Legambiente in drugih organizacij prostovoljcev iz Trsta ter nekateri domačini. Skupino je sestavljalo približno dvajset ljudi, ki so se zbrali pred gledališčem Franceta Prešerna v Boljuncu, nato so se razdelili v tri skupine. Prva se je odpravila na Stezo prijateljstva, ki vodi od Boljunca do Botača. Druga skupina se je odpeljala »iz Jame« pri Boljuncu proti Krogljam in Dolini, medtem ko je tretja skupina očistila območje med »Zgurencem« pri Dolini in Boljuncem.

Kot je razložil odbornik Štokovac, se je nabralo ogromno vsakovrstnega odpadnega materiala, ki ga bo občinsko podjetje odpeljalo na odlagališče. Prostovoljci so prečesali v glavnem gozdne poti in steze, naleteli pa so tudi na mnoga oblačila, čevlje in druge predmete, ki so jih ob prihodu v Italijo očitno zapustili migranti.

Izid čistilne akcije je bil zelo pozitiven, je še ocenil odbornik za okolje in napovedal, da jo bodo nedvomno ponovili. To sicer ni bila prva čistilna akcija in torej tudi ne bo zadnja, laskave ocene o njej pa je podal tudi dolinski župan Sandy Klun.