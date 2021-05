Ob odprtih vajah večer ob glasbi in pristnem spektaklu

Gledališče Miela ponovno odpira vrata občinstvu z izjemnim programom tako imenovanih »odprtih vaj« oz. Prove aperte, ki jih bodo oblikovali gledališki igralci oz. kabaretisti Paolo Rossi, Laura Bussani in Alessandro Mizzi ob harmonikarski spremljavi Stefana Bembija.

Odprte vaje napovedujejo večer ob glasbi in pristnem spektaklu, nočejo pa biti le »za« občinstvo, pač pa želijo občinstvo ponovno vase vključiti. Odprte vaje, kot povedo ustvarjalci, bodo prvi korak na poti novih uprizoritev priljubljene skupine Pupkin Kabarett in pozneje tudi korak v smeri novih nastopov Paola Rossija in njegove skupine.

Dvojica igralcev Pupkin Kabaretta, Stefano Bembi in Paolo Rossi pričakujejo radovedno občinstvo v gledališču Miela na nabrežju vsak večer ob 19.30 – od danes do nedelje. Da gre za razburljive razvedrilne večere v teatru, vedo še povedati, v katerih se bo vsakič dogajalo nekaj drugačnega, saj je treba, tako kot običajno, zaupati nepredvidljivemu.

Vstopnice si lahko vnaprej zagotovite na spletni strani vivaticket, rezervacijo pa je mogoče opraviti tudi preko elektronske pošte na naslov biglietteria@miela.it (vsak mora pri tem navesti osebne podatke - ime, priimek in telefonsko številko). Število mest je zaradi izrednih razmer še vedno omejeno in rezervacija je obvezna.