V morju ob pomolu nekdanje tržaške ribarnice so davi našli moško truplo. Kaže, da gre za moškega, ki so ga včeraj iskali na območju Lazareta v miljski občini. Za približno 70-letnim moškim se je izgubila vsaka sled. Zadnjič pa so signal njegovega mobilnega telefona zaznali pri Lazaretu. Pri iskalni akciji so sodelovali policisti in gasilci ter obalna straža. Truplo so davi našli potapljači navtičnega oddelka tržaških gasilcev.