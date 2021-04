Ob premičnih tribunah več košarkarskih in odbojkarskih igrišč

Danes oko vidi le nogometno igrišče, na njegovem mestu pa bo ob Stadionu 1. maja pri Sv. Ivanu zrasla nova športna dvorana. Kako bo zgledal nov objekt, ki ga bodo verjetno začeli graditi poleti? Kdo bo tja zahajal? Komu bo zlasti namenjen? Podobna vprašanja marsikomu rojijo po glavi, odkar so leta 2017 javno predstavili načrt za razvijanje in preoblikovanje stadiona.

V nedeljo smo v Primorskem dnevniku že objavili članek o splošnih obrisih projekta. Med petkovo spletno oddajo ZSŠDI kliče je predsednik ŠZ Bor Gorazd Pučnik, ki je z društvom Škamperle in Tržaško matico lastnik Stadiona 1. maja (gre za družbenike društva SIS – Società impianti sportivi), voditelju Evgenu Banu razkril marsikateri detajl bodočega poslopja. Težko ga bo prezreti, saj bo obsegal približno tri tisoč kvadratnih metrov. Pod streho večje telovadnice bo svoje mesto dobilo več košarkarskih in odbojkarskih igrišč, ki jih bodo sproti prilagajali zahtevam in potrebam ekip. Ob njih bo več premičnih tribun, ki bodo lahko sprejele nekaj manj kot petsto gledalcev. Po istem načelu igrišč njihova narava ne bo statična, saj jih bodo namestili le, ko jih bodo potrebovali, to pomeni zlasti med sobotnimi in nedeljskimi tekmami. Te pa bodo denimo odstranili, če bodo v preveliko napoto med treningi.