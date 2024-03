Ob starih kupih odpadkov se nabirajo novi

Lepo bi bilo začeti članek z dobro novico za Bane in okolico. A kaj ko je že dolgo ni. Meseci minevajo in nič se ne premakne. To je grenka ugotovitev, s katero se morajo sprijazniti zlasti banovski in trebenski jusarji, ki na širšem območju pri nekdanji vojašnici Monte Cimone pri Banih starim samo prištevajo nove in nove kupe odpadkov, ki se od časa do časa kopičijo. Že obstoječim grbinam v glavnem nametanega gradbenega materiala in raznorazne šare od praznjenja stanovanj se dodajajo nove. Slednjih se zavedajo zlasti vaščani in redni sprehajalci, ki takoj opazijo novo pošiljko ... Na avgusta napovedani odvoz odpadkov pa še vedno čakajo.

Da so nad dogajanjem že povsem obupani, je tudi tokrat potrdila predsednica banovskih jusarjev Neva Husu. »Le kako bi bilo tudi drugače, ko že leta opozarjaš, da je nekaj hudo narobe in bi bilo nujno potrebno ukrepati, pa te nihče ne posluša.« Vsaj tak je občutek, saj se odpadkov že leta nihče ne dotakne (z izjemo nekaj obiskov skupine prostovoljcev SOS Carso) in še vedno ležijo na gmajni, kot bi čakali, da se jih loti zob časa, da jih morebiti prerase trava ali se kar sami od sebe ugreznejo v zemljo.

»Nekje oktobra se je na gmajni pojavilo ogrodje starega motorja, nekaj novih odpadkov so neznanci pripeljali konec decembra, ravno med prazniki, nazadnje pa so pred desetimi dnevi zagledali druge in nas opozorili. V glavnem gre za ploščice, strešne valovite kritine, vrata in črne vreče vsega ...«

