Ob telefonskih navodilih oživljal soprogo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali pri Sv. Ani, kjer je 58-letna ženska na domu doživela srčni infarkt. Na pomoč na interventno telefonsko številko 112 je poklical soprog, ki jo je našel nezavestno. Ob telefonskih navodilih medicinske sestre jo je začel oživljati, njeno srce je spet začelo biti. S postopkom oživljanja je nato nadaljevalo zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom. Med prevozom v bolnišnico je ženski ponovno zastalo srce in so jo spet oživljali. Naposled so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo.