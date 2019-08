Ob Ul. Flavia 144 novih neprofitnih stanovanj

Pred novimi neprofitnimi stanovanji v Ul. Domus Civica v neposredni bližini športne palače Allianz Dome so danes predstavili dosedanje dosežke in cilje projekta za urbano prenovo območja pri Ul. Flavia, pri katerem poleg podjetja Ater in tržaške občine sodeluje še dobrodelna fundacija Caccia Burlo: doslej so zgradili novih 144 stanovanj, za kar so namenili slabih 19 milijonov evrov. To pa niso končne številke – projekt namreč predvideva kar 291 stanovanjskih enot, ki jih bodo dogradili s 43-milijonsko naložbo.

Odhajajoči generalni direktor Antonio Ius sicer včeraj ni skrival, da ni vse zlato, kar se sveti: »Število prosilcev za neprofitna stanovanja, ki ustrezajo pogojem, a ne dobijo domovanja, ker ni praznih nepremičnin, je konstantno: gre za 3500 prošenj,« je povedal. V prihodnjih 3 do 4 letih sicer nameravajo dokončati dodatnih 70 stanovanj.

Predstavitve so se udeležili deželni odbornik za infrastrukturo Graziano Pizzimenti, tržaški podžupan Paolo Polidori, občinska odbornica za urbanistiko Luisa Polli, odbornik za socialo Carlo Grilli in občinski svetnik Salvatore Porro.