Ob vrtovih »počistil« tudi denarnice

Karabinjerji iz Nabrežine so ob pomoči kolegov iz Bazovice prestregli 28-letnega romunskega državljana, ki je bil na begu. V zaporu mora prestati 10-mesečno kazen zaradi tatvin na domovih. Gre sicer za iskanega vrtnarja, ki naj bi ga odlikovali strokovnost in hitrost. Izkoristil pa ju je očitno tudi v druge namene. Mnogi, ki so mu zaupali nego vrtov, so namreč opazili, da so bile ob njegovem obisku izpraznjene denarnice in da je v predalih zmanjkala zlatnina. Karabinjerji so ga aretirali in so ga prepeljali v tržaški zapor.