Po požaru v bližini Križa, ki so ga okrog 9.30 pogasili, je malo kasneje spet zagorelo ob železnici, tokrat pri Nabrežini v bližini smučarske plastične steze. Tudi v tem primeru je na srečo šlo za manjše požarišče, so povedali gasilci, in je požar skoraj pogašen. Na kraju so tudi prostovoljci civilne zaščite in gozdni policaji. Ob železnici naj bi zagorelo tudi pri Sesljanu.