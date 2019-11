Kot je bilo že napovedano, bo Obalna cesta v nedeljo zaprta za promet, nekatera gospodinjstva pa bodo poleg tega začasno brez vode. Osebje podjetja AcegasApsAmga bo namreč na vodovod, ki teče pod cesto, nameščalo nov ventil, in sicer na območju pod Križem.

Cesta bo zaprta za promet od 6. do 18. ure. Brez vode se bo znašlo okrog petdeset gospodinjstev, in sicer ob Obalni cesti med hišnima številkama 200 in 262. Prekinitev naj bi trajala od 6.

do 20. ure. AcegasApsAmga obenem opozarja, da bo med potekom dokaj zapletenih del verjetno prišlo tudi do zmanjšanja pritiska ali tudi prekinitve dobave vode tudi v Sesljanu, Naselju sv. Mavra, Nabrežini, Nabrežini Kamnolomi, Nabrežini Postaja, Križu, Ul. Pucino, Ul. Plinio in Ul. Vitalba. Prebivalcem priporočajo, naj v nedeljo po možnosti zmanjšajo porabo vode.

Obalno cesto bodo ponovno zaprli za promet dva tedna pozneje – v nedeljo, 15. decembra.