Obarvala je sive stavbe

Na transformatorskih postajah pri openskem Obelisku, v Miramarskem drevoredu in na Trgu Sansovino se je pojavil naslikani letalec. Morda pa gre za letalko: upodobljena figura, ki premika openski tramvaj, v Barkovljah pa kolesari z gradom v košarici, je povsem skrivnostna. Detajli njenega obraza niso jasni in izgleda, kot da bi prihajala iz sanjskega sveta. Okrašene »hišice«, po katerih se po novem mudi skrivnostni letalec, so nastale v sklopu projekta Občine Trst Chromopolis - La città del futuro, za katerega skrbi oddelek za mladino (Progetto Area Giovani). Pri projektu, s katerim želi tržaška občinska uprava razvedriti podobo Trsta, sodeluje podjetje AcegasApsAmga. Včeraj so zaključili še fresko na zidu zbirnega centra za kosovne odpadke v Ulici Carbonara, kjer bo slika spominjala ravno na proces recikliranja.