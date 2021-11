Občani imajo pomisleke glede žičnice

Novega prevoznega sredstva, žičnice, ki bi povezovale Opčine, Staro pristanišče in železniško postajo, nočejo ne prebivalci Barkovelj ne prebivalci Opčin, pomisleki obeh taborov pa so upravičeni. Peticija, ki je bila že pred časom objavljena na spletni platformi za peticije change.org., je včeraj popoldne, ko je na dan prišla novica, da je ministrstvo za infrastrukturo in promet delo zeleno luč financiranju tržaškega projekta trajnostne mobilnosti, podvojila število podpisov (z 2000 podpisov so v kratkem času poskočili na 4000 podpisov), civilna iniciativa pa je preko različnih sporočil opozorila, da bi postavitev tramvajev v zraku izjemno obremenila prostorsko krajino mesta.

Postavitvi gondol močno nasprotujejo nekateri Barkovljani. Še posebej tisti, ki živijo ali delajo v neposredni bližini bodoče žičniške infrastrukture. Lastnici dveh dobro obiskanih barkovljanskih gostinskih obratov sta nam v en glas takole dejali: »O čem govorijo, naj najprej popravijo openski tramvaj, potem pa naj začnejo razmišljati o gondolah. Ne predstavljam si, da mi nad glavo vozijo kabine, kot jih vidimo v Sappadi. In kdo bo to vzdrževal? In koliko dni v letu bodo kabine ustavljene zaradi burje? Ko sva prebrali to novico, sva mislili, da gre za šalo,« sta rekli sogovornici. Podobnega mnenja so bili tudi lastniki drugih barkovljanskih dejavnosti.

Projektu zračne povezave Opčin z mestom nasprotujejo tudi prebivalci Opčin, ki bi bile deležne najbolj drastičnega posega, saj bi za postavitev vstopne postaje na Selivcu moralo pasti kar nekaj dreves.