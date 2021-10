Občina Devin - Nabrežina in Zadružna kraška banka ZKB Trst Gorica sta včeraj v prostorih občine podpisali konvencijo Zaupanje v občino (Fiducia in comune), ki občanom s stalnim prebivališčem na občinskem ozemlju in kazalnikom Isee pod 45.000 evri nudi manjša posojila pod posebno ugodnimi pogoji. Občani lahko ZKB zaprosijo za posojilo do 5.000 evrov, dvoodstotne letne obresti pa bo izplačevala občina. Stranka torej banki vrne samo vsoto posojila, ki traja pet let (oziroma do največ šest, če upoštevamo dvanajstmesečno obdobje franšize). Za kredit se lahko občani obrnejo tako na nabrežinsko kot na sesljansko podružnico ZKB, kjer morajo ob vložitvi prošnje za posojilo tudi odpreti račun.

