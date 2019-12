Občina Devin-Nabrežina ima pod streho proračun

Občina Devin-Nabrežina je novemu letu nazdravila z odobritvijo proračuna za triletje 2020-2022. Na današnjem (ponedeljkovem) še kar maratonskemu zasedanju občinskega sveta so pod streho spravili trd oreh enotnega programskega dokumenta (DUP), ki ga je podrobno orisal odbornik za bilanco Stefano Battista. Vrste so bile strnjene, saj je na svojih mestih v nabrežinski občinski hiši sedelo vseh 17 svetnikov. Proti triletnemu načrtu so glasovali štirje opozicijski svetniki, vzdržala sta se v dveh.

Županja Daniela Pallotta je rezultat ocenila z velikim zadovoljstvom. Tovrstno bilanco je namreč devinsko-nabrežinski občinski upravi decembra zadnjič uspelo izglasovati leta 2011. »Ko smo se maja 2017 namestili kot uprava, na mizi nismo imeli niti osnutka proračuna. Prejeli smo celo pismo, s katerim so nas opozorili, da nam preti komisarsko upravljanje. Leta za tem so torej bila zelo težavna, do odobritve je prihajalo z določenim zamikom. Letos pa smo proračun predstavili pravočasno in se s tem izognili vsem zakonskim omejitvam,« se je veselil Battista.

Občina Devin-Nabrežina predvidoma računa na 16 milijonov evrov prihodkov, med katerimi naj bi unovčili 3 milijonov evrov od davka Imu, slab milijon od občinskega dodatka na davek Irpef, 6 milijonov evrov od državnih in deželnih sredstev ter 4 milijone od izvendavčnega priliva. Julija uvedena turistična taksa naj bi občinsko blagajno obogatila za 100.000 evrov.