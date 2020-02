»Občina naj prevzame odgovornost za nesrečo«

Občina Trst naj prevzame odgovornost za nesrečo, ki se je v torek pripetila na že »zloglasnem« prehodu za pešce na križišču med Ul. Mazzini in Trgom Goldoni. To v skupnem sporočilu za javnost zahtevajo pokrajinska tajništva sindikatov prevoznikov Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal in Ugl, ki izkazujejo bližino vozniku vpletenega avtobusa, pešcu, ki je končal pod avtobusnimi kolesi, pa želijo čimprejšnje okrevanje. Omenjeni sindikati opozarjajo, da je torkova nesreča le zadnja od številnih in spominjajo, da je 12. marca lani prišlo do podobne nesreče, v kateri je umrl pešec.