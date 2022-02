Občina ne bo podražila komunalnih storitev

Ob vseh podražitvah, ki smo jim priča v zadnjih tednih, bodo cene komunalnih storitev letos ostale nespremenjene. Občanom in občankam ne bo treba seči globlje v žep za plačilo komunalnega prispevka Tari. To je včeraj napovedal pristojni za finance v občinski blagajni Everest Bertoli, ki je sporočil, da jim je ceno storitev uspelo zamrzniti po zaslugi javnega prihranka v višini 1,6 milijona evrov. Zaradi te vsote bodo torej letos komunalne storitve skupno stale malo več kot 38,5 milijona evra, se pravo ravno toliko kot lani.

Občinski odbornik za bilanco Bertoli je povedal, da bodo lanski cenik lahko upoštevali, ker lahko računajo na malo več kot 958 tisoč evrov izrednih prispevkov, ki so jih iztržili od neplačnikov komunalnega prispevka, skoraj 110 tisoč evrov so dobili od komunalnih glob, malo več kot 132 tisoč pa prihaja iz vladne blagajne. To pomeni, da bo javni prispevek vreden 1,2 milijona evra. Delež v boju proti dvigu cen je prispevalo tudi komunalno podjetje Acegas, ki je racionaliziralo stroške v višini 350 tisoč evrov, pri tem pa ohranilo kakovost storitev.