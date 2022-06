Občina obljublja slovenske jasli

Dulcis in fundo. S to besedno zvezo bi lahko povzeli včerajšnjo sejo občinskega sveta, na kateri sta slovenska mestna svetnika iz vrst DS, Valentina Repini in Štefan Čok, izbojevala pomemben uspeh. Potem ko je prejšnji teden na proračunski seji desnosredinska večina odobrila amandma k proračunu v višini 150 tisoč evrov za dokončno ureditev parka miru na openskem strelišču, je na včerajšnji seji padla še obljuba mestnih oblasti, da se bodo zavzele za odprtje slovenskih jasli pri Sv. Ivanu, in sicer na območju, kjer bo v bližnji prihodnosti zraslo novo vzgojno-izobraževalno središče. Uspeh je bil še toliko večji, ker pristojni za bilance v mestni upravi Everest Bertoli skupnega stališča ni osvojil po kratkem postopku, ampak ga je poslal na glasovanje. In iz tega je bilo kristalno jasno, da desna sredina nima enotnega mnenja glede slovenskih vprašanj. Mestni svetniki so s 26 glasovi za in z osmimi proti izglasovali skupno stališče slovenskih mestnih svetnikov, edini, ki so bili proti odprtju slovenskih jasli pri Sv. Ivanu so bili mestni svetniki desnih Bratov Italije.

Ob koncu mestnega sveta sta Valentina Repini in Štefan Čok vidno zadovoljna s temi besedami pokomentirala izglasovanje njunega predloga: »Z zadovoljstvom pozdravljava odobritev skupnega stališča, s katerim pozivava župana in odbor, da se v sklopu prizadevanj za odprtje novih jasli pri Sv. Ivanu zavzameta za slovenski oddelek. V dnevnem redu sva med drugim opozorila na dejstvo, da je bila ponudba prostih mest za jasli v slovenskem jeziku v prejšnjih letih manjša od povpraševanja. Vesela sva, da bodo pri Sv. Ivanu, kjer že obratuje slovenski vrtec, v bodoče starši imeli možnost vzgoje otrok v slovenskem jeziku od jasli do srednje šole. Lokacija bi lahko bila zanimiva tudi za vzhodni del tržaškega Krasa.«