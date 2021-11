Občina poostrila pravila za protestne shode

Organizatorji protestnih shodov bodo morali poskrbeti za prisotnost osebja, ki bo nadzorovalo spoštovanje medosebne razdalje udeležencev in uporabo zaščitnih mask, ja zapisano v nujni odredbi, ki jo je danes podpisal tržaški župan Roberto Dipiazza. Veljati bo začela že z jutrišnjim dnem (5. novembrom) in bo trajala do vključno 30. novembra. Na protestnih shodih bo moral biti prisoten en nadzornik vsakih 100 udeležencev, piše v odredbi, imena nadzornikov pa bodo morali organizatorji sporočiti na kvesturo. Ob nespoštovanju županove odredbe so predvidene globe od 400 do 1000 evrov.

Dipiazza se je za izdajo odredbe odločil zaradi povečanega števila okužb v Trstu, kar je posledica žarišča, ki je nastalo med udeleženci protestnih shodov proti uporabi covidnega potrdila.