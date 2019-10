Občina Trst: Bejzbolsko igrišče na Rouni klubu Junior Alpina

Že več let zapuščeno bejzbolsko igrišče na Rouni pri Proseku želi Občina Trst dati v upravljanje klubu Junior Alpina Baseball Softball. Sklep o tem je občinski odbor soglasno sprejel na seji preteklega 19. septembra na predlog odbornika za splošne zadeve, evropske projekte in ovrednotenje nepremičnin Lorenza Giorgija. Na podlagi tega sklepa naj bi se 25.100 kvadratnih metrov veliko območje bejzbolskega igrišča dalo na besedo v uporabo klubu Junior Alpina, ki se je obvezalo, da bo poskrbelo za redno in izredno vzdrževanje objektov, pa tudi za izvedbo zavarovalnih del, kar je pogoj, da se pogodba o uporabi območja sploh sklene. Koncesija o uporabi igrišča bo trajala šest let, to obdobje pa se bo lahko podaljšalo še za tri leta. Občina bo morala tudi pridobiti mnenje Jusa Prosek in Odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja na podlagi dogovora iz leta 2015.

Vest o sklepu je precej zmotila predsednika proseškega nogometnega kluba Primorje Roberta Zuppina. Primorje se je namreč že septembra lani kot edino društvo odzvalo na javno obvestilo občinske uprave o tržnem preverjanju zanimanja za preureditev in upravljanje bejzbolskega igrišča, saj tam namerava uporabiti zunanji del (ki ga drugače že uporablja) za dodatno igrišče. Slednjega res potrebujejo, saj imajo več kot sto otrok, za vse pa na njihovem igrišču ni prostora. Zavarovali bi ves zunanji del, pri čemer bi dobili tudi investitorje, pravi Zuppin. Odgovora Občine ni bilo, zato bi se Zuppin želel pogovoriti z občinsko upravo, da bi to stvar razjasnili.

Pri Jusu Prosek in Odboru za ločeno upravljanje jusarskega premoženja so besedilo sklepa občinskega odbora prejeli, a ga še niso preučili. Drugače je predsednik Odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja Bruno Rupel že klical na občino, da bi zaprosil za sestanek z generalnim tajnikom Terranovo, opozarja pa tudi na nedorečenosti glede statusa in pristojnosti odbora, ki mu predseduje. Glede tega so že pisali občinski upravi, odgovora pa ni bilo.

Novica, da je Občina sklenila dati bejzbolsko igrišče v uporabo klubu Junior Alpina, pa je presenetila predsednika Jusa Prosek Sandorja Bukavca, ki ga je zmotila zlasti uvodna premisa k sklepu občinskega odbora, kjer piše, da je Občina Trst lastnica športnih objektov na Rouni. »Ne vem, če to prav drži. V zemljiški knjigi namreč še vedno piše Catastralgemeinde Proseko (se pravi, da je lastnik Jus Prosek, op.p.), ker če bi imela Občina to v lasti, ne bi vprašala za mnenje ne mene, ne odbora za ločeno upravljanje.« Vsekakor bo tudi proseški jus dal svoje mnenje, ko se bo odbor sestal.