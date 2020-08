Občina Trst bo pomagala pri nabavi varnostnih sistemov

Paolo Polidori, občinski odbornik za varnost in policijo, je na današnji tiskovni konferenci v družbi komandanta mestne policije Walterja Milocchija predstavil razpis, v sklopu katerega je Dežela Furlanija - Julijska krajina namenila skupno 311.000 evrov pomoči za nabavo varnostnih sistemov. Od teh je namenila 191.000 evrov za podjetja ter 120.000 evrov (štirikrat 30.000 evrov za štiri kategorije) za zasebne hiše, stanovanjska poslopja, verske objekte ter šole in telovadnice. Za prispevke lahko zaprosi, kdor biva najmanj pet let v deželi Furlaniji - Julijski krajini, raje v občini Trst, ukrep pa mora biti nujno izveden na ozemlju Občine Trst. Poleg tega mora biti prejemnik lastnik lokala oziroma mora imeti sklenjeno najemno pogodbo in imeti urejena vsa plačila davkov, glob in drugih prispevkov. Na podlagi prošenj bodo odgovorni sestavili lestvico, pri čemer bodo upoštevali vrstni red, v katerem so dobili prošnje, temeljni dohodek (ISEE), velikost stanovanjskega bloka oziroma razmerje med profitom in zaposlenimi v primeru podjetij. S prispevki je mogoče poravnati nabavo in inštalacijo varnostnih kamer, sistemov proti vlamljanju in ropu ter najrazličnejših alarmov in drugih varnostnih sistemov, med stroške pa ne gre vključiti namestitev naprav pri glavnem vhodu ter nabave trezorjev in najemanja varnostnikov.

Rok za oddajo prošenj zapade 31. januarja 2021, mogoče pa je zaprositi tudi za finančni prispevek za dela, ki so potekala v letu 2020, pri čemer je treba priložiti fakture. Stroški ne smejo presegati 3000 evrov, prav tako pa ne smejo biti nižji od 1000 evrov. V primeru sprejetja prošnje bo oseba deležna 60- odstotnega povračila stroškov, vključno z DDV-jem. Nazaj bo tako prejela največ 1800, najmanj pa 600 evrov. Več informacij in obrazec za razpis pa bo mogoče najti na spletni strani občine.