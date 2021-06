Občina Trst drugič praznovala 12. junij 1945

Občina Trst je danes drugič praznovala tako imenovano osvoboditev izpod jugoslovanske okupacije oziroma dan, ko se je 12. junija 1945 jugoslovanska vojska umaknila iz Trsta, v katerega je vkorakala 1. maja istega leta. Praznik, ki je še pred njegovo uvedbo povzročil močno razdvojena stališča, je potrdil svoj izvoren značaj, čeprav je minil v veliko večjem zatišju kot lani, ko je predstavljal večjo politično novost.

Opozicija v občinskem svetu se uradne slovesnosti v tržaški mestni palači ni udeležila. Edini dve prisotni svetnici iz vrst leve sredine – Laura Famulari (Demokratska stranka) in Antonella Grim (Živa Italija) sta bili zelo kritični in zgroženi nad govorom tržaškega podžupana Paola Polidorija, ki nosi glavno zaslugo, da je 22. maja lani tržaška občinska uprava 12. junij uradno potrdila za praznik. Današnji dan pa bo verjetno ostal v spominu zaradi svojega zelo uradnega značaja in zlasti vrste pomembnih odsotnosti. Tržaškega župana Roberta Dipiazze (sicer napovedano) ni bilo, na klopeh občinskega sveta je sedela le peščica desnosredinskih svetnikov. Tudi slovenska občinska svetnika Valentina Repini (DS) in Igor Svab (Slovenska skupnost) sta ponovno ponovila, da se s praznikom ne strinjata. Ta namreč le kali prizadevanja, da bi Trst premostil tragično polpreteklo zgodovino in zaživel v znamenju prihodnosti, sta dejala.