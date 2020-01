Občina Trst finančno podprla dogodek z obsojenimi skrajnimi desničarji

V soboto se s prispevkom Občine Trst v palači Gopčević napovedujeta predavanje in fotografska razstava z naslovom Karen – bojujoče se ljudstvo, posvečeno narodu Karen, ki živi v Mjanmaru in se že leta bori za neodvisnost od osrednje vlade. Do tu nič posebnega, boste rekli, verjetno pa se bo to prepričanje spremenilo, če kaj več povemo o organizatorjih in nastopajočih na tem dogodku. Tega namreč prirejajo neprofitna organizacija Solidarité Identités, združenje Popoli in založba Altaforte. Slednja velja za založbo neofašističnega gibanja Casa Pound, tudi ostali dve organizaciji pa se gibata v istem miselnem krogu skrajne desnice.

Kaj pa sodelujoči? Poleg novinarja in vojnega dopisnika Fausta Biloslava bo namreč nastopil tudi novinar Franco Nerozzi, avtor knjige Nascosti tra le foglie, fotografije za razstavo pa sta prispevala Alberto Palladino in Filippo Castaldini. Od omenjene četverice so kar trije imeli – in to ne v tako daljni preteklosti – opravka s pravico: Nerozzi se je pred leta 2005 na sodišču v Veroni pogodil o obsodbi na eno leto in deset mesecev zaporne kazni zaradi vpletenosti v sumljive posle s plačanci, ki naj bi na Komorih načrtovali državni udar.

Palladina so leta 2017 obsodili na dve leti in dva meseca zapora zaradi fizičnega napada na skupino aktivistov Demokratske stranke v Rimu leta 2011 (lotili so se jih s palicami in kiji). Castaldinija pa so lani skupaj z nekaterimi somišljeniki na prvostopenjskem sodišču v Trentu obsodili na leto dni zapora zaradi povzročitve poškodb mladeničem, ki so se vračali z neke zabave in so jih napadalci, med katerimi je bil Castaldini, zamenjali za člane nekega socialnega centra.

Na ta dejstva je na svojem Facebook profilu opozorila tržaška sekcija Pakta za avtonomijo, ki se sprašuje o primernosti, da dogodek s tovrstnimi akterji finančno podpre Občina Trst.