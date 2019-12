Občina Trst prodaja nepremičnine

Tržaški občinski odbor je v triletni načrt prodaje oz. ovrednotenja nepremičnin vključil 36 objektov in zemljišč, od katerih bi lahko iztržili dobrih 74 milijonov evrov. Zadevni seznam so - skupaj z besedilom sklepa občinskega odbora in drugo potrebno dokumentacijo - prejeli občinski svetniki, člani četrte komisije, pristojne za javna dela, občinske nepremičnine in javne zelene površine, ki so 5. decembra razpravljali o tem vprašanju pred obravnavo v občinskem svetu.

Med glavnimi nepremičninami so na prodaj npr. palača Carciotti, ki jo prodajajo za 14,9 milijona evrov, območje zelenjadne tržnice (26 milijonov), območje Broletta v Ul. Caduti sul Lavoro (dobrih 7 milijonov), bivša menza ustanove CRDA (5,7 milijona), vila Haggiconsta pri Sv. Andreju (5,3 milijona), vila Cosulich na Greti (2,7 milijona) bivši dom za starejše občane Don Marzari v Naselju sv. Nazarija pri Proseku (1,6 milijona), bivša občinska klavnica v Ul. Flavia di Stramare (1,5 milijona evrov) idr..

Po besedah odbornika za ovrednotenje občinskega premoženja Lorenza Giorgija Občina npr. ne namerava vložiti 5-6 milijonov evrov v prenovo vile Haggiconsta, ampak razmišlja o 3-milijonski investiciji v izgradnjo novega sodobnega enonadstropnega dnevnega središča nedaleč stran. Zmanjšanje kavcije za nakup palače Carciotti na okoli 350.000 evrov) še ni določeno, je dejal Giorgi, za katerega pa je najbolj pomembno, da se objekt proda in ovrednoti, kar bo prineslo delo in bogastvo.