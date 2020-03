Občina Trst: skoraj 200 uslužbencev dela od doma

Skoraj dvesto uslužbencev Občine Trst ne dela več v občinskih uradih, ampak so se preselili na lastne domove in delajo od tam. To je za Primorski dnevnik povedal občinski odbornik za osebje Michele Lobianco. V občinski upravi se tako vedno bolj nagibajo h koriščenju možnosti, da bi ljudje delali od doma, potem ko je bil uslužbenec matičnega urada pozitiven na test koronavirusa. Zaradi tega so zaprli matični urad oz. urade demografske službe in se odločili za preverjanje okužbe pri 50 uslužbencih. Po Lobiancovih besedah še ni bilo nobenih novosti v zvezi s kako morebitno novo okužbo, vsekakor bodo uradi te službe zaprti tudi danes. Prav tako, pravi odbornik Lobianco, bodo vsaj do 16. marca zaprti tudi vsi krajevni uradi oz. občinske izpostave, kjer pa bodo danes k okencem začeli nameščati pregrade oz. šipe iz polimetilmetakrilata (t.i. »plexiglasa« oz. umetnega stekla). Kako bo naprej, bo verjetno kaj več znanega v ponedeljek, 16. marca.