Občina Trst zadnja

Furlanija - Julijska krajina je, skupaj z Lombardijo in Trentinsko - Južno Tirolsko, dežela, ki je že zdaj dosegla cilje krožne ekonomije do leta 2035, saj je bilo lani v naši deželi vsaj 65 odstotkov ločeno zbranih odpadkov.

Pri tem pa je Občina Trst glede ločenega zbiranja na neslavnem zadnjem mestu, saj so pred njo tako druge večje občine v FJK kot manjše občine na samem Tržaškem. To ugotavljajo v okoljevarstveni organizaciji Legambiente, potem ko so zgornje podatke obelodanili na spletnem posvetu o krožni ekonomiji.

Pri Legambiente, v imenu katere sta sporočili za javnost posredovala predsednik krožka Verdeazzurro Andrea Wehrenfennig in odbornica Tiziana Cimolino, se sklicujejo predvsem na podatke deželne agencije za okolje Arpa, kjer so ugotovili, da so se v tržaški občini ustavili pri 44,18 odstotka ločeno zbranih odpadkov.

Trst je tako na zadnjem mestu med glavnimi občinami v FJK, potem ko so v Vidmu ločeno zbrali 65,39 odstotka odpadkov, v Gorici 66,20 odstotka, v Pordenonu pa kar 86,11 odstotka. Na zadnjem mestu se je znašel tudi v sami bivši tržaški pokrajini, kjer po ločeno zbranih odpadkih prednjačita Dolina (73,79 odstotka) in Zgonik (73,40 odstotka), sledijo Milje (67,57 odstotka), Repentabor (54,23 odstotka) in Devin - Nabrežina (50,84 odstotka). V Trstu proizvedejo tudi največ odpadkov na posameznika – 265,5 kilograma – medtem ko jih v Vidmu proizvedejo 200,8 kg, v Gorici 162,6 kg, v Pordenonu pa 68,3 kg.