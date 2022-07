Občini Dolina nagrada za ločeno zbiranje odpadkov

Dolinska občina je na slovesnem nagrajevanju v Rimu v okviru vsedržavne kampanje »Comuni Ricicloni«, ki jo prireja okoljevarstvena organizacija Legambiente s pokroviteljstvom italijanskega ministrstva za okolje, prejela priznanje COREPLA. Priznanje istoimenskega državnega konzorcija za zbiranje, recikliranje in predelavo plastične embalaže je 6. julija prevzel občinski odbornik Antonio Ghersinich.

Pomembno priznanje, ploščo iz reciklirane plastike, je konzorcij COREPLA podelil trem italijanskim občinam, ki so se izkazale kot učinkovite zbiralke plastične embalaže. Prepričala jih je količina in kakovost oddanih odpadkov. Zlasti dolinska občina je zbrala 20,2 kg plastičnih odpadkov na prebivalca s kakovostjo, ki presega deželno povprečje. Ponaša pa se tudi z deležem predelanih odpadkov, ki je višji od 90 odstotkov.

Odbornik Ghersinich se je na podelitvi uradno zahvalil organizaciji Legambiente in konzorciju COREPLA za vabilo ter za prejeto nagrado. Izrazil je svoje zadovoljstvo za pomembno priznanje in za razpoznavnost, ki jo je dolinska občina pridobila na državni ravni. V posebno zadoščenje pa mu je predvsem to, da je uveden način zbiranja in ločevanja odpadkov na občinskem ozemlju uspešen. Odbornik se je zahvalil tudi občankam in občanom za vestno ločevanje odpadkov ter družbi A&T2000 S.p.A., ki z zavzetostjo in s predanostjo izvaja storitev zbiranja odpadkov.