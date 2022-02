Občini oddali rekordno število podpisov proti žičnici

Po sobotnem uspehu še nov korak. Odbor proti žičnici No ovovia je danes dopoldne tržaškemu občinskemu vložišču oddal 940 zbranih podpisov, s katerimi so spodbudili začetek referenduma proti žičniški povezavi, ki naj bi jo do leta 2026 zgradili z denarjem iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in bi povezovala Barkovlje s kraško planoto. Najkasneje v mesecu dni naj bi jim odgovorili, če je vprašanje zakonsko sprejemljivo ali ne. Potem pa bodo imeli na razpolago tri mesece, da zberejo 12.000 podpisov, s katerimi bo lahko referendum končno stopil v živo.

Nasprotniki načrta tržaškega župana niso skrivali svojega veselja, saj v soboto v pičlih dveh urah niso samo dosegli zahtevanih petsto podpisov, temveč so predvideni prag krepko presegli. Koordinator odbora William Starc se je zahvalil vsem tistim, ki so v soboto v brk dežju in sivemu vremenu navalili v Prosvetni dom na Opčine ter na stojnici pri vodometu v Barkovljah in na Borznem trgu. Šlo je za dokaz želje po sodelovanju pri pomembnih odločitvah, je pojasnil. Tok zadnjih tržaških občinskih volitev, ko je na volišča odšla manj kot polovica upravičencev se le da spremeniti, so v isti sapi potrdili njegovi somišljeniki. Kot cilj si zastavljajo, da bi se referenduma udeležilo več posameznikov od tistih, ki so glasovali za Roberta Dipiazzo (38.847 glasov).