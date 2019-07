Občinski svet odobril rebalans za triletje 2019-2021

Napol prazna dvorana tržaškega občinskega sveta je bila sinoči jasen dokaz, da so se počitnice za marsikaterega svetnika, pa tudi odbornika, že začele. Resnici na ljubo so med razvlečenim zasedanjem le okrepili svoje moči, tako da jih je bilo naposled dovolj, da so odobrili rebalans proračuna za triletje 2019-2021.

Slednjega je nazorno predstavil podžupan Paolo Polidori, ki je ugotavljal, da bo preureditev stroškov dovolila večje gospodarsko načrtovanje. Predviden je rezervni sklad v višini 8.231.347,16 evra za leto 2019, za leto 2020 naj bi znašal 9.199.276,29 evra, za leto 2021 pa 9.684.659,25 evra. Za leto 2019 je predvidenih več prihodkov za skupno 4.447.984,47 evra, ki jih gre pripisati v glavnem presežku v višini 2.073.397,50 evra.

Med sinočnjim zasedanjem je Polidori poudaril, »da bomo tudi za naslednje leto imeli več priliva, in sicer 1.208.231,03 evra, medtem ko bo leta 2021 slednji znašal 804.147,82 evra.« Zaustavil se je tudi pri prihodkih od investicij, ki naj bi leta 2020 znašali 842.024,74 evra, za leto 2021 pa naj bi bili nekoliko skromnejši, in sicer 181.044,17 evra.

Morda je med najpomembnejšimi postavkami znesek 1,7 milijona evrov, ki ga bodo namenili gledališčem, kar so drug za drugim pozdravili tudi svetniki v dvorani, ki so se oglasili v debati; slednji – zlasti tisti iz vrst opozicije – so sicer pogrešali nekoliko več podrobnosti in točnih definicij, nekoliko več zagona in energije pri namembnosti denarja.