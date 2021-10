Občinsko stavbo na Colu čaka lepotni poseg

Občinska hiša na Colu se bo otresla teže svojih let, v prihodnjih dneh bo doživela lepotni poseg. Člani občinske uprave, uradniki, vsi ostali zaposleni, pa tudi občani in občanke, ki vsakodnevno ali začasno vanjo zahajajo, bodo predvidoma čez tri mesece stopili v lepšo, sodobnejšo in boljše urejeno stavbo. Italijansko ministrstvo za notranje zadeve je repentabrski občini za obnovo poslopja na osnovi zakona št. 160 iz leta 2019 namenilo 100.000 evrov. Županja Tanja Kosmina je novico uradno potrdila v četrtek zvečer na zasedanju občinskega sveta.

Naročilo so sicer oddali sredi septembra, počakati morajo le še, da zadolženo podjetje prejme ves potrebni gradbeni material. V dotrajanem in zastarelem poslopju bodo izvedli različna infrastrukturna dela. Preuredili bodo pisarno in stranišče v pritličju, da bo to končno lahko dostopno tudi za invalide oziroma posameznike, ki se težje premikajo. Podobno prenovo bo dočakalo tudi stranišče v prvem nadstropju. Prenovili pa bodo še računovodsko pisarno ter sejno dvorano, kjer potekajo seje občinskega odbora in občinskega sveta ter podobni dogodki. Občinski svetniki sicer od izbruha pandemije novega koronavirusa leta 2020 za zdaj še sestankujejo na daljavo. Z množično cepilno kampanjo pa so se razmere očitno izboljšale, tako da upajo, da bodo lahko kmalu spet sedeli v njej. V dvorani bodo med drugim odstranili talno oblogo. Na svoj račun pa bosta prišli tudi županjina pisarna in tajniški prostori. Nevšečnosti so tako ali drugače neizbežne, je spomnila županja in vse uporabnike pozvala k dobri meri potrpljenja. Vseh preglavic bo namreč po njenih besedah konec s prenovljeno občinsko stavbo, ki bo zadoščala vsem najnovejšim zakonskim predpisom.