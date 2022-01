Obdukcija bo pokazala, ali bi ga bili lahko rešili

Je bil fant, ki so ga v torek našli mrtvega ob garažni hiši nakupovalnega središča Il Giulia, na mestu mrtev ali bi ga bili lahko rešili? Na ta vprašanja bo poskusila odgovoriti obdukcija, ki jo bodo na truplu 19-letnega pakistanskega prosilca za azil (in ne 30/35-letnika kot je bilo ocenjeno ob najdbi trupla) opravili v prihodnjih dneh. Kot smo že poročali, so namreč preiskovalci – karabinjerji in policija, ki jih koordinira namestnik glavnega tožilca Federico Frezza, ugotovili, da je mladi A. I. umrl med begom, ki so mu bili priča vsaj trije mladi moški.

Tržaški tožilec Antonio De Nicolo je danes v izjavi za javnost obnovil potek preiskave. V noči na četrtek so preiskovalci osumili storitve kaznivega dejanja tatvine 21-letnega kosovskega državljana I. S. in 20-letnega italijanskega državljana G. W. Ta sta med zaslišanji priznala, da je bila z njima še tretja oseba, a mladoletna, zato njen položaj preučuje tožilstvo sodišča za mladoletne.

Trije so bili (iz javnosti nepoznanih okoliščin) seznanjeni z dejstvom, da se je mladi prosilec za azil 3. januarja zvečer vračal v Trst z določeno količino hašiša, zato so mu hoteli drogo ukrasti.